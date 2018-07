O perfil de líderes mundiais no Twitter

A rede social Twitter se tornou uma ferramenta de integração política e relações diplomáticas. Segundo o estudo anual “Twiplomacy”, 77% dos líderes mundiais possuem perfis no microblog e 68% estão conectados com outros chefes de Estado.

Mas os perfis de cada líder variam, um presidente pode ser o mais seguido da rede e não necessariamente o que melhor utiliza a ferramenta. O Papa Francisco, por exemplo, possui nove perfis em idiomas diferentes e, juntando todos, possui mais de sete milhões de seguidores. Seus tweets são retuitados 11 mil vezes, em média, tornando o líder o mais influente da rede.

O líder mais seguido da rede social é o presidente dos EUA, Barack Obama. O americano também foi o primeiro líder a utilizar o microblog.

Sem contar os diversos perfis do papa, o segundo líder mais seguido continua sendo o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, morto em cinco de março deste ano vítima de um câncer. O último post de Chávez é de 18 de fevereiro, quando falava de sua saúde.

Veja alguns dados dos perfis de líderes mundiais que utilizam a rede:

– Barack Obama: primeiro tweet escrito em 29 de abril de 2007 / possui mais de 34 milhões de seguidores / segue mais de 660 mil perfis e já postou mais de 9500 tweets.

Pela rede, o presidente americano mantém relações apenas com outros três líderes mundiais: o primeiro-ministro britânico, David Cameron, Dmitry Medvedev da Rússia e Jens Stoltenberg da Noruega / 25% dos líderes mundiais e governos seguem Obama.

– Hugo Chávez (perfil continua a ser exibido): primeiro tweet postado em 28 de abril de 2010 / possui mais de 4 milhões de seguidores e seguia 22 perfis / postou 1824 tweets.

Atualmente, a presidência da Venezuela tem o perfil mais ativo da América Latina, com uma média de 40 tweets por dia.

– Cristina Kirchner (presidente da Argentina): é a líder mais seguida da América Latina atualmente, com mais de 2 milhões de seguidores / segue 54 perfis e já postou mais de 4 mil tweets / fez a primeira postagem em 26 de agosto de 2010.

– Dilma Rousseff (presidente do Brasil): usou frequentemente a ferramenta durante a campanha eleitoral, mas desde que foi eleita sua conta pessoal não teve mais atualização / primeiro tweet foi em 11 de abril de 2010 / possui quase 2 milhões de seguidores e postou quase 400 tweets / segue 570 perfis.

As notícias do governo brasileiro são divulgadas pelo perfil @imprensaBR

– Raúl Castro (presidente de Cuba): o líder não possui um perfil pessoal, mas seus discursos e notícias do governo são divulgadas pelo perfil @RaulCastroR / possui mais de 95 mil seguidores e segue 36 perfis / já postou mais de 380 tweets

– Na Inglaterra:

– Palácio de Buckingham: é muito ativo na rede social, com mais de 12 tweets por dia / possui mais de 575 mil seguidores e postou mais de 15 mil tweets / segue apenas três perfis / primeiro tweet foi feito em 28 de abril de 2009.



– David Cameron (primeiro-ministro britânico): primeira postagem foi feita em 26 de março de 2008 / possui mais de dois milhões de seguidores e segue 370 mil perfis / Já postou mais de 5 mil tweets, sendo que a maioria foi replicada e não escrita por ele.

O estudo “Twiplomacy” analisou 505 perfis de 153 países diferentes.