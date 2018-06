O ‘por que não te calas’ do rei da Espanha a Chávez

Um dos momentos mais conhecidos do rei Juan Carlos – que abdicou nesta segunda-feira, 2, na Espanha, em favor de seu filho Felipe – foi seu entrevero com o presidente venezuelano Hugo Chávez durante a Cúpula Ibero-americana de Santiago, no Chile, em 2007.

Na ocasião, Chávez discutia com o então primeiro-ministro espanhol José Luís Rodríguez Zapatero sobre o apoio dado pelo antecessor do premiê, José María Aznar, ao golpe de Estado frustrado contra o líder venezuelano em 2002.

Chávez não deixava Zapatero falar. O rei, então, o surpreendeu, dizendo:

– Por que não te calas?

Chávez, ao final do encontro, disse que o rei lhe faltou com respeito.

– Sou tão chefe de Estado quanto ele, com a diferença de que fui eleito três vezes. Veja o vídeo