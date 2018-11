O que se sabe sobre a morte de Jamal Khashoggi

O jornalista saudita radicado na Turquia Jamal Khashoggi desapareceu no dia 2 de outubro após entrar no consulado do país em Istambul para tirar a documentação para se casar com a noiva, a turca Hatice Cengiz. Hoje, ocorrem homenagens ao jornalista. Veja o que se sabe e o que ainda não está claro sobre o caso:

O que dizem as fontes oficiais

– Câmaras de segurança filmaram o jornalista entrar no consulado na tarde do dia 2 de outubro

– Autoridades turcas dizem que Khashoggi foi estrangulado por um grupo de 15 sauditas. Seu corpo foi desmembrado e destruído

– Os sauditas, depois de terem dado versões diferentes sobre a morte, dizem que o jornalista foi morto num ataque premeditado da inteligência saudita, mas sem autorização de Riad.

– Ao menos cinco funcionários de inteligencia foram demitidos e 18 foram presos

– A Arábia Saudita nega que a família real e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman estejam envolvidos no crime

O que foi vazado para a imprensa turca

– A existência de um áudio com o interrogatório de Khashoggi que detalhe como ele foi torturado

– A tentativa de enganar autoridades locais com a saída de um sósia do jornalista vestido com suas roupas do consulado

O que não se sabe ainda

– Que fim levou o corpo do jornalista

– Quem deu a ordem para matá-lo

– Que impacto o caso terá nas relações geopolíticas sauditas com o resto do mundo