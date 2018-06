O que se sabe sobre o ataque a Nova York

Quem é o suspeito?

Chamado pelos amigos de Mad, em referência ao início de seu nome, era conhecido por ser um fã de carros do modelo Honda Civic e participava de corridas com eles. Nascido no Afeganistão, era um cidadão americano e já tinha sido preso. Ele morava no andar de cima de um restaurante de Nova Jersey administrado por seu pai. Ele foi preso ontem.

Qual motivo do ataque?

Ainda é desconhecido. Há poucas informações disponíveis sobre a ideologia de Rahami ou se ele tinha ligações com entidades terroristas internacionais. Segundo conhecidos, ele desapareceu quatro anos atrás e especula-se que ele possa ter viajado ao Afeganistão. Quando voltou, tornou-se mais religioso.

Quantas pessoas ficaram feridas?

29, uma delas em estado grave, em virtude do ataque em Chelsea

Foi terrorismo?

“Temos todos os motivos para acreditar que foi um ato terrorista”, disse o prefeito Bill de Blasio. O governador André Cuomo disse que não ficaria surpreso se houvesse elos estrangeiros com o ataque. O suspeito não estava em listas de riscos potenciais do governo americano.

Há outros suspeitos?

Pelo momento, não

Onde os explosivos foram encontrados?

Numa praia de Nova Jersey e no bairro de Chelsea

De que tipo eram os explosivos?

Eram caseiros, feito com panelas de pressão e fios