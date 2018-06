O que se sabe sobre o atentado em Londres

LONDRES – A autoria do atentado de Londres, que deixou 7 mortos e 48 feridos, foi reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI). No sábado, três homens atropelaram pedestres na Ponte de Londres antes de abandonarem o veículo e começarem a esfaquear pessoas em uma área de bares e restaurantes.

O ataque, no qual também morreram os três agressores, ocorreu menos de duas semanas depois do atentado em Manchester, ao fim do show da cantora pop americana Ariana Grande, no qual 22 pessoas morreram.

Os três agressores foram abatidos pela polícia no local do ataque e já foram identificados. Veja o que se sabe até agora sobre o atentado.

O que aconteceu?

A polícia recebeu alertas de que um veículo havia atropelado pedestres na Ponte de Londres às 22h08 (18h08 em Brasília). Os avisos de emergência se multiplicaram e pouco depois a polícia confirmou que estava respondendo às informações de que pessoas tinham sido esfaqueadas no Mercado Borough, o conhecido centro que fica próximo à ponte.

Os policiais reagiram rapidamente e enfrentaram os suspeitos, que foram abatidos. A morte dos agressores aconteceu oito minutos depois de a polícia receber o aviso do ataque, informou o departamento, acrescentando que os suspeitos carregavam algo semelhante a um cinto de explosivos, que depois descobriu-se que eram falsos.

Quantas pessoas foram vítimas da ação?

Sete pessoas morreram, incluindo uma canadense de 30 anos e um francês. Trinta e seis vítimas seguem internadas nesta segunda-feira, 5, entre as quais 18 se encontram em estado grave.

Entre os feridos, há um policial de Londres, que foi um dos primeiros agentes a chegar ao local, e outro policial que não estava em serviço. Além dele, também estão sete franceses – quatro em estado grave -, dois alemães, um búlgaro, um grego, um neozelandês e um espanhol.

Onde aconteceu o atentado?

A Ponte de Londres é o local por onde passa uma das principais artérias que leva ao centro da cidade. O Mercado Borough está localizado em uma área animada de bares e restaurantes a qual estava cheia de gente na noite de sábado.

Nas proximidades está o arranha-céu The Shard, o edifício mais alto do Reino Unido, com seus 309 metros. A van dirigida pelos terroristas bateu contra as grades da Catedral de Southwark.

Como estão as investigações?

Um site de propaganda jihadista disse que o ataque foi cometido por um “destacamento de combatentes do Estado Islâmico”, em um comunicado divulgado no domingo.

Agentes da unidade antiterrorista da polícia metropolitana detiveram no domingo sete mulheres e quatro homens, com idades entre 19 e 60 anos, no bairro de Barking, no leste de Londres. Uma 12.ª pessoa foi liberada. As forças de ordem realizaram uma nova série de detenções nesta segunda-feira em Barking e em Newham.

Nesta tarde, a polícia de Londres identificou dois dos responsáveis pelo atentado: Khuram Butt, de 27 anos, e Rashid Redouane, de 30 anos. / AFP