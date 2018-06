O resgate de uma criança em Alepo

Enquanto delegações sírias discutem uma possível saída para um acordo de paz na conferência Genebra 2, um vídeo divulgado pela Nur Media Center, grupo contrário ao regime de Bashar Assad, mostra um resgate emocionante em Alepo, após um ataque atribuído a forças do governo.

Ghina Khalil, de um ano e dois meses, é resgatada por homens de escombros do atentado. A criança ficou sob os destroços por alguns segundos, mas seu choro foi ouvido no local e ela foi resgata com vida./ AP

Assista ao vídeo do resgate: