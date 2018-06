O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou um pacote de quase US$ 1 bilhão para reforçar a cooperação militar com aliados europeus. Obama inicou nesta terça-feira, 3, uma viagem de quatro dias com o objetivo de mostrar a determinação de Washington em relação à intervenção russa na Ucrânia.

Assista ao vídeo com trecho do discurso de Obama em Varsóvia: