Obama brinca sobre usar LinkedIn para procurar trabalho ao sair da Casa Branca

WASHINGTON – Em 20 de janeiro do ano que vem, quando estará com 55 anos, Barack Obama deixará a Casa Branca. Até o momento, o atual presidente americano não sabe o que acontecerá com sua vida.

“Em sete meses, por aí, estarei de volta ao mercado. E estou satisfeito que vou estar aqui, porque vou entrar no LinkedIn e ver o que aparece”, disse o presidente americano na cúpula de investimento estrangeiro SelectUSA.

No evento, Obama qualificou os Estados Unidos como “um extraordinário lugar para fazer negócio”. Esta não é a primeira vez que Obama brinca com seu futuro, afirmando que recorrerá à rede social profissional LinkedIn, comprada recentemente pela Microsoft por US$ 26,2 bilhões.

Em fevereiro, ele publicou um texto nessa plataforma falando sobre programas para jovens e contou sobre sua primeira experiência de trabalho quando era adolescente: vendedor de sorvete em Honolulu.

“Meu primeiro trabalho de verão não era exatamente glamouroso, mas me ensinou algumas lições valiosas. Responsabilidade. Trabalho duro. E equilíbrio entre amigos, família e escola”, escreveu na época. / AFP