Obama discursa nos 50 anos do Domingo Sangrento, em Selma

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, discursa neste sábado, 7, em ato dos 50 anos da marcha por direitos civis, em Selma, no Alabama.

Marchas históricas em 1965 entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, e Montgomery, capital do Estado, em busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana foram lideradas por pessoas como Martin Luther King Jr.

No dia 7 de março daquele ano, cerca de 600 manifestantes foram violentamente reprimidos por membros da polícia, da Ku Klux Klan e defensores da supremacia branca quando tentavam fazer a travessia da ponte Edmund Pettus, em um episódio batizado de Domingo Sangrento.

Veja o discurso de Obama (em inglês):