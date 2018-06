Obama diz que 3º mandato seria tão ruim quanto ‘Se Beber, Não Case 3’

Barack Obama descartou a ideia de candidatar-se a um terceiro mandato, o que é vetado pela Constituição americana. O que chamou a atenção, porém, foi seu argumento: ele disse que mais um mandato seria tão ruim quanto o terceiro e último filme da série Se Beber, Não Case.

Essa foi uma entre várias alfinetadas de Obama em um bate-papo que alterou piadas e troca de farpas com o comediante Zach Galifianakis, divulgada no site humorístico da internet FunnyOrDie.com. “Como é ser o último presidente negro dos EUA?”, perguntou Galifianakis a Obama, que devolveu com: “Como é falar pela última vez com um presidente?”

“Você deve ficar chateado em não poder ser candidato pela terceira vez” à presidência, provocou o comediante, em alusão à Emenda 22 da Constituição – adotada em 1947 ,- que limita a dois os mandatos presidenciais. “Não acho que seja uma boa ideia”, respondeu Obama, rindo de si mesmo. “Uma terceira vez seria como fazer um terceiro Se Beber, Não Case. Não funcionou muito bem, não é?”, disse o presidente, para irritar Galifianakis, um dos protagonistas da saga.

Veja abaixo a entrevista de Obama: