Obama e Michelle desejam felicidades a noivos

WASHINGTON – Um casal de noivos nos Estados Unidos convidou o presidente Barack Obama e a primeira-dama, Michelle, para as bodas. Embora não tenha ido à festa, o primeiro casal respondeu com uma carta oficial, que os noivos publicaram na internet. Na mensagem, Obama e a mulher parabenizam o novo casal e escrevem: “Esperamos que esta ocasião especial seja abençoada com amor, risos e felicidade”. O documento tem o emblema oficial da Casa Branca e as assinaturas dos Obamas. Veja a imagem: