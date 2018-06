Obama e Michelle lançarão livros de memórias

WASHINGTON – O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, assinaram um acordo editorial de valor recorde com a editora Penguin Random House, que prevê um livro de cada um, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

Segundo o jornal Financial Times, a editora, que não falou em números, teria oferecido mais de US$ 60 milhões para garantir os direitos de ambas as obras. Se o montante for confirmado, será um dos contratos mais lucrativos da história.

Em 2009, o autor americano de livros policiais James Patterson assinou um acordo que, segundo jornais e veículos especializados, chegava a US$ 150 milhões para uma série de 17 livros.

O antecessor de Barack Obama na Casa Branca, George W. Bush, recebeu cerca de US$ 10 milhões por suas memórias, segundo vários veículos de imprensa. Antes dele, o ex-presidente Bill Clinton levou US$ 15 milhões por sua autobiografia Minha vida.

Barack Obama já publicou dois livros: A origem dos meus sonhos (Dreams from my father, 1995) e A audácia da esperança (The audacity of hope, 2006). Cada um vendeu mais de três milhões de exemplares apenas nos EUA.

Mesmo antes da publicação de seu próximo livro, o sucesso de suas primeiras duas obras já transformaram-no, de longe, no personagem político americano com melhor desempenho eleitoral.

Michelle Obama já publicou American grown, um livro sobre jardinagem e alimentação em 2012. / AFP