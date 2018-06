Obama e Peña Nieto se reúnem no México

O presidente dos EUA, Barack Obama, esteve no México por dois dias e disse ver “um novo México” emergindo, com um aprofundamento da democracia e economia em crescimento. A visita ocorre no momento em que mexicanos protestam contra as reformas que o presidente Enrique Peña Nieto tenta implantar no país.

Obama esteve reunido com seu homólogo mexicano e afirmou que os dois países devem ser vistos como parceiros iguais. “Eu vim para o México porque é hora de colocar de lado velhas mentalidades…É hora de reconhecer novas realidades, incluindo o progresso impressionante do México de hoje.”

Assista, em inglês, à entrevista de Obama e Peña Nieto após o encontro: