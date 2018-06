Obama faz discurso em evento que comemora 50 anos do discurso ‘eu tenho um sonho’

Presidente americano não citou a Síria ou qualquer tipo de resposta que será dada após o uso de armas químicas

WASHINGTON – No dia em que se comemora os 50 anos do pronunciamento do discurso “Eu tenho um sonho”, feito pelo reverendo Martin Luther King em defesa dos direitos civis nos EUA, o país discute qual deve ser a resposta ao ataque com armas químicos ocorrido na Síria semana passada.

EUA, Grã-Bretanha e França apontam o governo do presidente sírio. Bashar Assad, de ser o autor do massacre, que deixou centenas de mortos em subúrbios de Damasco.

Cinquenta anos depois de King falar a uma multidão de 250 mil pessoas na Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade, o presidente americano, Barack Obama, falou para milhares de pessoas no Memorial Lincoln, mas não citou a situação na Síria.

Obama lembrou o discurso de King e ressaltou a importância da marcha para a aprovação da Lei de Direitos Civis. “Ele (Martin Luther King) deu voz aos que, em silêncio, pediam por igualdade. As palavras dele pertencem à história…Porque eles (americanos) marcharam, a América se tornou mais livre e justa.”

