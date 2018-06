Obama faz participação em programa humorístico cubano

Cláudia Trevisan

ENVIADA ESPECIAL / HAVANA, CUBA

Na véspera de sua chegada a Cuba, o presidente Barack Obama participou por telefone do programa de Pánfilo, o famoso personagem do programa humorístico semanal “Vivir del cuento”, exibido pela televisão estatal de Cuba.

Desacostumados à presença de autoridades em atrações do tipo, alguns cubanos duvidaram se a interação era real ou uma montagem. A Embaixada dos EUA em Havana divulgou nas redes sociais o vídeo da atração no qual é possível ver o presidente americano em seu escritório assegurando que é o “verdadeiro Obama” em conversa por telefone com o personagem interpretado pelo ator cubano Luis Silva.

O quadro com Obama começa quando Pánfilo quer saber se choverá no dia do amistoso de beisebol entre a seleção cubana e o Tampa Bay Rays, que será disputado na próxima terça-feira, 22. Para isso liga para o Instituto Meteorológico de Havana, situado na cidade de Casablanca, mas quem lhe responde é o próprio Obama, direto da Casa Branca.

Pánfilo ironizou a precariedade da infraestrutura do país e a antiguidade da frota de carros e fez referências sutis às dificuldades enfrentadas pelos cubanos. O humorista sugeriu que Obama não trouxesse muita bagagem no voo, porque poderia demorar muito tempo para retirá-la no aeroporto – a espera pode ultrapassar uma hora.

Depois, perguntou se Obama tinha transporte para a capital, ao que o presidente sugeriu que Pánfilo lhe buscasse em um “Almendrón”, nome dos carros da década de 50 que dominam as ruas de Havana. “Almendrón é o que mais temos. Meu vizinho Chacón tem um Chevrolet 58. Mas se preferir um carro mais moderno podemos buscá-lo em um Moskvitch”, disse Pánfilo, em referência aos pequenos carros soviéticos comprados pelos cubanos principalmente nos anos 80.

Pánfilo conversa con el Presidente Obama

“Podemos tomar cerveja e jogar dominó”, convida Pánfilo durante a conversa, para depois lamentar não poder organizar uma festa para receber Obama porque este chegará amanhã, ao que o presidente americano responde em espanhol com o “no es fácil” característico do jargão cubano.

O humorista também disse que Obama poderia ficar em sua casa, se tivesse dificuldade para entrar hospedagem. Mas observou que o presidente americano deveria fazer uma gentileza à primeira-dama Michele Obama e deixar que ela dormisse do lado esquerdo da cama, porque o direito tem algumas molas soltas.

“Nos vemos em Havana”, conclui Obama, que chegará neste domingo, 20, a Cuba em uma visita histórica – a primeira de um presidente americano em atividade à ilha em 88 anos -, que servirá de impulso ao processo de normalização bilateral. O presidente americano usou a participação para preparar terreno. “O povo americano e o povo cubano são amigos”, disse a Pánfilo.

Não é incomum que Obama participe de programas humorísticos e talk shows nos EUA, em intervenções que combinam a política com o entretenimento. O quadro divulgado deve ser exivido na noites de segunda-feira. / COM EFE