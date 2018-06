Obama ‘invade’ casamento em clube de golfe da Califórnia

SAN DIEGO, EUA – O presidente dos EUA, Barack Obama, ‘invadiu’ do domingo um casamento em um clube de golfe da Califórnia, onde ele praticava o esporte, surpreendendo os noivos Brian e Stephanie e os convidados do casal. Além de aconselhar o noivo, que também é de Chicago, o presidente posou para fotos.

De acordo com o relato publicado em seu site pela fotógrafa Erin Youngren, que registrou o casamento de Brian e Stephanie, ao perceberem que Obama jogava uma partida no buraco exatamente atrás do local da cerimônia, os dois resolveram adiar por alguns momentos o casamento para não incomodarem o presidente.

“Quando acabou de jogar seu último buraco, Obama caminhou em direção aos nossos convidados”, contou Stephanie, que junto com o noivo saiu correndo do local onde se preparavam para o início da cerimônia para conseguir uma foto e trocar algumas palavras com o presidente. “Foi muito legal e totalmente inesperado. Nunca imaginei que teria uma chance de conhecê-lo.”

Depois de cumprimentar os noivos, Obama deixou o clube de golfe e não acompanhou a cerimônia de casamento.

Em dezembro, Obama já tinha interferido em outro casamento em um clube de golfe, mas não de uma forma tão simpática. Na ocasião, o casal de militares do exército Natalie Heimel e Edward Mallue Jr. foi informado na véspera da cerimônia que teria de mudar o local do casamento em razão de uma partida que seria disputada por Obama na região de Kailua, no Havaí. O presidente, porém, ligou para os dois para pedir desculpas pelo incomodo.