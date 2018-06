Obama encerra coletiva dizendo que vai assistir ‘Star Wars’

O presidente americano, Barack Obama, concedeu nesta sexta-feira, 18, sua última entrevista coletiva do ano antes do recesso de Natal e Réveillon. O presidente fez um balanço do ano, seu penúltimo à frente da Casa Branca, e brincou com os repórteres no final da conversa:

“Vamos lá, pessoal, preciso assistir a Star Wars”, disse.

Uma sessão do filme começaria a ser exibida na Casa Branca para parentes de militares. Após a coletiva, bonecos dos stormtroopers e do robô R2-D2 entraram na sala de imprensa da Casa Branca.

O sétimo episódio da popular franquia de ficção científica, batizado de O despertar da Força estreou nesta semana no mundo todo.