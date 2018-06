Obama visita bar nos EUA e recusa provar maconha

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse não ao ser perguntado em um bar do Colorado se queria “provar” um pouco de maconha, mostrou um vídeo divulgado na quarta-feira 9 nas redes sociais.

“Quer provar isto?”, perguntou um dos clientes da cervejaria Wynkoop Brewing em Denver, na qual Obama esteve acompanhado do governador do Estado, John Hickenlooper, como parte de sua campanha de aproximação aos cidadãos.

O Colorado legalizou recentemente o uso da maconha recreativa. O presidente foi recebido na cidade com cartazes de “Erva de graça para Obama”.

O presidente comeu pizza com cinco americanos que tinham lhe escrito cartas, sorriu ao ser perguntado sobre a maconha, respondendo que não, e continuou distribuindo apertos de mãos.

Matt Anton, usuário do Instagram identificado como manton89, publicou em sua conta um trecho do vídeo no qual oferece maconha ao presidente, acompanhado da legenda: “Perguntei se ele queria maconha. Ele riu”. /EFE