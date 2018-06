Obama usa pau de selfie e faz caretas em campanha

O presidente dos EUA, Barack Obama, mostrou seu lado brincalhão em um vídeo de uma nova campanha para promover os registros para o programa de aquisição de seguro-saúde Health Care.

O vídeo foi produzido por uma equipe do site BuzzFeed. Com menos de uma hora no ar, ele já tinha mais de 100 mil visualizações.

“Como nós conseguimos fazer Obama usar um pau de selfie?”, BuzzFeed pergunta em um teaser. “Oh, porque ele quer que você vá para https://www.healthcare.gov”, em referência ao site do programa.

No vídeo, Obama faz caretas, poses e simula estar jogando basquete, ao mesmo tempo em que um de seus assessores faz as mesmas coisas, em outro ambiente.