Obama vira alvo de brincadeira da filha em Snapchat

O presidente dos EUA, Barack Obama, revelou que foi alvo de uma brincadeira de sua filha mais nova, Sasha, no aplicativo Snapchat.

Ele contou recentemente a um programa de televisão que eles estavam em um jantar de família e começaram a conversar sobre a rede social. Sem chamar a atenção, Sasha começou a gravar o que estava sendo dito pelo pai e postou em sua conta no Snapchat.

Como as mensagens postadas no aplicativo desaparecerem alguns minutos após serem vistas, não é possível visualizar a postagem de Sasha. Mas no vídeo abaixo o presidente conta como foi a brincadeira.

Obama contou a história no programa “Jimmy Kimmel Live”, da rede de televisão ABC. “Uma noite estávamos jantando e eu havia lido que o Snapchat estava se tornando muito popular entre as pessoas da idade da Sasha. Então eu perguntei: ‘me fale sobre o Snapchat’”, disse o presidente.

Ele explicou que a filha detalhou o funcionamento do aplicativo e o que podia ser feito nele. “Comecei então a conversar com Michelle (Obama, mulher do presidente) sobre os efeitos da rede social e o que tudo isso significava. Depois descobri que eu estava sendo gravado o tempo todo.”

O líder ainda afirmou que Sasha postou o vídeo com a legenda “Esse é o meu pai nos ensinando sobre o significado das redes sociais” e uma foto dela mesma com uma expressão entediada.