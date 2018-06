Oliver Stone filmará cinebiografia de Hugo Chávez

O cineasta americano Oliver Stone filmará a cinebiografia do presidente venezuelano Hugo Chávez. O anúncio foi feito na quinta-feira, 12, pelo governo bolivariano em Caracas, após encontro entre o diretor e o presidente Nicolás Maduro, herdeiro político de Chávez.

Os dois se encontraram na quarta-feira no Palácio de Miraflores, em Caracas, quando discutiram o projeto, segundo o jornal El Universal. Maduro recebeu uma cópia do filme A História não contada dos EUA”, crítico ao establishment americano.

Segundo a ministra da Comunicação Delcy Rodríguez, o diretor quer afinar ideias do roteiro do filme sobre Chávez, morto em março de um câncer

O diretor de JFK, Platoon e Wall Street, poder e cobiça, filmou em 2003 o documentário Comandante, sobre o líder cubano Fidel Castro e dirigiu ” Ao sul da fronteira”, de 2009, sobre a ascensão dos líderes de esquerda da América Latina ao poder.

Na ocasião, Stone entrevistou Chávez para o filme, além dos presidentes Rafael Correa, do Equador, Evo Morales, da Bolívia, Cristina Kirchner, da Argentina, e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Fernando Lugo do Paraguai.