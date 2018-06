Oliver Stone vai dirigir um filme sobre Edward Snowden (foto), o ex-prestador de serviços da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês). O cineasta americano de 67 anos anunciou que vai se basear em Os Arquivos Snowden, do jornalista britânico Luke Harding, para criar a história e escrever o roteiro. Harding trabalha para o Guardian, jornal que publicou a reportagem-denúncia de Glenn Greenwald sobre as práticas abusivas do órgão federal americano.

Stone, que tradicionalmente se interessa por temas de cunho político, disse em um comunicado que o escândalo da NSA denunciado por Snowden é “uma das grandes histórias da nossa era”. “Um verdadeiro desafio. Fico feliz em ter o Guardian trabalhando com a gente”, completou. Filmes anteriores de Stone incluem Platoon, JFK e W. O diretor também fez documentários sobre Fidel Castro e Hugo Chávez, além de uma série de TV, Untold History of the United States (2012), que mostra a história recente do país sob outra perspectiva.