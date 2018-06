Oposição síria denuncia ataque com armas químicas; veja imagens

DAMASCO – Diversos grupos ligados à oposição síria denunciaram nesta quarta-feira, 21, um ataque com armas químicas contra subúrbios de Damasco. As estimativas mais conservadoras estimam 494 mortos, mas há grupos que contabilizam mais de mil vítimas.

O número exato não pode ser verificado de maneira independente em razão do embargo imposto pelo regime do presidente Bashar Assad à imprensa internacional. O governo sírio nega as acusações.

Em razão do conteúdo jornalístico das imagens, o jornal O Estado de S. Paulo decidiu exibir algumas das fotografias divulgadas pela oposição síria. Atenção, as imagens são fortes.

