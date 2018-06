‘Orgulhoso de ser russo’, diz ator Depardieu em propaganda de relógio

Foto: Reprodução/Facebook Cvstos

GENEBRA – A marca suíça de relógios de luxo Cvstos lançou nesta sexta-feira, 21, uma edição limitada de produtos chamada “Gérard Depardieu Edition”, com o desenha de uma águia de duas cabeças – emblema da Federação Russa.

O ator afirmou estar “orgulhoso de ser russo” em uma fotografia divulgada pela marca no Facebook. Na foto, Depardieu – que é amigo pessoal do presidente da Rússia, Vladimir Putin – veste uma jaqueta preta com o mesmo emblema do relógio.

Depardieu, que no ano passado causou polêmica na França quando decidiu ir viver na Bélgica para não pagar os impostos de seu país de origem, possui passaporte russo desde 2013.