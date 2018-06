Os candidatos à eleição presidencial na Colômbia

Atualizada em 30/05

Juan Manuel Santos

Atual presidente colombiano, Santos tenta a reeleição pela coalizão Unidade Nacional, formada pelo seu partido (Partido de La U), o Partido Liberal e o Cambio Radical. No primeiro turno, teve 25% dos votos.

Santos foi ministro de Comércio Exterior no governo de César Gaviria e ministro da Fazenda no mandato de Andrés Pastrana. Durante o governo de Álvaro Uribe, Santos comandou a pasta da Defesa.

Economista e jornalista, o presidente abandonou o Partido Liberal para fundar o Partido de La U e venceu a eleição presidencial de 2010. No fim de 2012, anunciou o início de novas negociações de paz com as Farc.

Foto: Fernando Vergara/AP



Óscar Iván Zuluaga

Vencedor do primeiro turno da eleição presidencial, no dia 25, com quase 30% dos votos, Zuluaga tenta chegar ao cargo como candidato pelo movimento uribista Centro Democrático.

Zuluaga foi ministro conselheiro da Presidência e ministro da Fazenda durante o governo de Álvaro Uribe.

Entre 2002 e 2006, foi senador. Foi prefeito da Pensilvania, em Caldas, e cofundador e presidente do Partido de La U.

Foto: John Vizcaino/Reuters