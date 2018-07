OS LIBERTADOS: Alguns dos palestinos que serão soltos em troca de Gilad Shalit

Liberdade. Preso que deve ser trocado por Shalit faz sinal de dentro de veículo de transporte

Transferência

Sob forte esquema de segurança, Israel levou no domingo 430 presos palestinos até um presídio no deserto do Neguev. Segundo o governo, a troca deve ocorrer em um local no deserto do Sinai.

Veja também:

Israel divulga lista de palestinos que serão libertados em troca de soldado

Conheça a seguir alguns dos palestinos que serão soltos – e os crimes pelos quais foram condenados

Nasser Yataima. Sentenciado a 29 prisões perpétuas por cada morte no atentado ao Hotel Netanya, em 2002

Ayad Musa Salem Abayat. Condenado a 3 prisões perpétuas pelo assassinato de dois soldados israelenses e de Dvora Friedman, em 2003

Ashraf Husain Hanani. Em 2006, foi preso em Jerusalém por carregar explosivos e condenado a 28 anos de prisão

Yussuf Hamed Abu Aadi. Cumpria prisão perpétua por esfaquear o soldado Nir Kahana na vila palestina de Qalandiya

Veja a lista completa no site do Serviço Prisional de Israel (Shabas, na sigla em hebraico)