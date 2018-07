OUÇA: As falas polêmicas de Romney em jantar para arrecadação de fundos

Por Lúcia Guimarães, colunista em Nova York

NOVA YORK – Os apelidos ainda não pegaram – “47gate”? – mas o vídeo gravado secretamente, em maio passado, e obtido pela revista eletrônica Mother Jones, num jantar para levantar fundos para a campanha republicana, continua a presentear a campanha de reeleição de Barack Obama. A revista New York revelou hoje que o neto do ex-presidente Jimmy Carter, James Carter IV, encontrou o vídeo do jantar e fez o contato com o editor da Mother Jones. Ele faz pesquisas online sobre a oposição aos democratas.

Depois de se referir com desprezo a 47% dos americanos como eleitores certos de Obama porque seriam dependentes do governo, se fazem de vítimas e são incapazes de assumir responsabilidades, Romney tratou de Oriente Médio com os convidados que pagaram US$ 50 mil, cada um, para compartilhar de sua franqueza.

Uma franqueza que, analistas políticos começam a sugerir, pode ter um preço mais alto: as chances de eleição de Mitt Romney. Richard Trumka, o principal líder sindical americano, presidente da AFL-CIO, disse que o candidato republicano “cuspiu na cara” de quem trabalha duro.

A seguir, trecho do vídeo com as declarações de Mitt Romney sobre os palestinos:

Ouça a fala do republicano sobre eleitorado de Obama: