OUÇA: Brasileiros relatam situação em países árabes

SÃO PAULO – Brasileiros moradores de alguns dos países do Oriente Médio e norte da África dizem que a situação por lá é bem menos tensa do que se percebe na imprensa internacional. É verdade que eles vivem em países afastados dos conflitos mais violentos, como Síria ou Líbia, e mesmo daqueles nos quais as manifestações foram mais intensas e duradouras, como Egito e Tunísia.

Mesmo assim, as nações que eles adotaram – de forma temporária ou definitiva – também participaram, em alguma medida, da chamada Primavera Árabe. Ouça a seguir alguns dos depoimentos dos brasileiros ouvidos pelo estadão.com.br.

Arábia Saudita: poucos impactos no cotidiano

Brasileira assegura que revoltas em países vizinhos não chegaram ao país

Jordânia: exagero da imprensa

Poucas manifestações significativas ocorreram no país, apesar do alarde da imprensa



Líbano: cotidiano tranquilo

Brasileira afirma que situação na Síria não chegou ao cotidiano de Beirute

Marrocos: sociedade acompanha situação

Apesar da preocupação das pessoas, dia-a-dia segue igual

Reportagem: Christina Stephano de Queiroz