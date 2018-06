Outros ataques a políticos britânicos

1979 – Airey Neave

Na época de confrontos mais violentos com a Irlanda do Norte, o deputados foi morto com uma bomba em seu carro, quando saía do Parlamento. O atentado foi reivindicado pelo Exército de Libertação Nacional da Irlanda.

1981 – Robert Bradford

Deputado pelo Partido Unionista do Ulster (UUP), o reverendo foi morto a tiros por um membro do Exército Republicano Irlandês (IRA) em um centro comunitário no sul de Belfast.

1983 – Edgar Graham

Também deputado do UPP, Graham foi assassinado enquanto conversava com um colega no câmpus da Queen’s University em Belfast, por um atirador do IRA.

1984 – Sir Anthony Berry

O deputado e mais quatro pessoas morreram em um atentado ao hotel que sediava a conferência do Partido Conservador. O alvo do IRA era a então primeira-ministra, Margaret Thatcher, mas ela conseguiu escapar.

1990 – Ian Gow

O deputado conservador morreu na porta de sua casa em Sussex, quando um membro do IRA colocou uma bomba em seu carro.

2010 – Stephen Timms

Uma jovem, simpatizante da Al-Qaeda, esfaqueou duas vezes o deputado do Partido Trabalhista em Londres, mas ele sobreviveu. Roshanara Choudhry foi capturada e condenada à prisão perpétua. Ela atacou Timms por ter apoiado a guerra no Iraque.