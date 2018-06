Palácio de Versalhes abre licitação para projeto de hotel de luxo

PARIS – O Palácio de Versalhes, localizado 16 Km a sudoeste de Paris, que foi residência da monarquia francesa de Luís XIV a Luís XVI, e até hoje é uma das atrações culturais mais visitadas da França está planejando se aventurar em novas áreas: a criação de um hotel de luxo para revigorar a suas finanças.

A informação foi publicada no domingo, 16, pelo semanário francês Journal du Dimanche. De acordo com a publicação, a administração de Versalhes abriu um chamado de projetos para criar um hotel em três dos prédios erguidos a partir de 1680 localizados do lado de fora do parque de Versalhes, com vistas para alguns dos edifícios mais famosos do local.

A iniciativa tem orçamento previsto entre US$ 4,4 milhões e US$ 7,7 milhões, que devem ser utilizados “tanto para renovar os edifícios degradados quanto para construir um hotel dentro de suas dependências”, diz o chamado para os projetos, segundo o jornal.

Um plano semelhante para construir um hotel em Versalhes foi abandonado alguns anos atrás.

O chamado de projetos que prevê conceder a administração dos prédios Grand Controle, Petit Controle e Pavillon por 60 anos – e nos quais o hotel deve ser construído – se encerrará em 14 de setembro. Até o o momento, a administração do Palácio não comentou o assunto. / REUTERS