Panda gigante dá à luz dois filhotes gêmeos

WASHINGTON – A panda gigante Mei Xiang, estrela do Zoológico Nacional de Washington, surpreendeu os funcionários do parque no sábado ao dar à luz dois filhotes gêmeos, com diferença de mais de quatro horas entre um e outro.

Segundo os funcionários, o primeiro filhote nasceu às 17h34 (horário local). Mei Xing, que já era mãe da jovem Bao Bao, havia passado por um processo de inseminação artificial.

“Estamos todos empolgados com o fato de Mei Xiang ter dado à luz”, afirmou Dennis Kelly, diretor do zoológico, em um comunicado divulgado antes que o segundo animal nascesse. “O filhote é vulnerável com o seu tamanho bem pequeno, mas sabemos que Mei é uma mãe excelente.”

Kelly disse à imprensa que os funcionários do parque estavam sendo cautelosos, “mantendo os dedos cruzados”, depois de o zoológico ter perdido uma filhote de seis dias em 2012.

A primogênita de Mei Xing acabou ganhando dois irmãozinhos de presente, já que ontem Bao Bao comemorou seu segundo aniversário. Para celebrar a data, o zoológico preparou um bolo congelado para o panda gigante, com todos os sabores que ela gosta: mel, cenoura, suco de maçã e de beterraba, e claro, bambu. /REUTERS e EFE