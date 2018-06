Papa Francisco e Elizabeth II trocam presentes durante encontro no Vaticano

Papa recebe rainha da Inglaterra – Foto: Reuters

VATICANO – O papa Francisco recebeu nesta quinta-feira, 3, no Vaticano, em audiência privada, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, líder da Igreja Anglicana. A última vez que ela havia se encontrado com um pontífice foi em 2000, em reunião com João Paulo II.

A audiência a portas fechadas não ocorreu no apartamento papal, como de costume nas reuniões com autoridades e chefes de Estado, mas sim em um dos recintos anexos da Sala Paulo VI. Antes do início da reunião, que durou 17 minutos, houve a tradicional troca de presentes.

O papa entregou à monarca uma lembrança para seu bisneto, George, o filho dos duques de Cambridge, William e Kate. A rainha estava visitando a Itália em companhia do marido, príncipe Philip, duque de Edimburgo.

O presente de George, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico e que completará um ano em julho, foi uma esfera da pedra lápis-lazúli com uma cruz de prata encravada.

O papa também presenteou a rainha, com uma cópia do decreto de canonização de São Edward, rei da Inglaterra entre 1043 e 1066. A rainha entregou ao pontífice uma cesta com produtos ingleses e frutos de suas propriedades.

Antes do encontro, Elizabeth e Philip estiveram em Roma, onde almoçaram com o primeiro-ministro da Itália, Giorgio Napolitano./ EFE