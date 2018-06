O papa Francisco entrará para o Instagram. O Prefeito para Comunicação do Vaticano, Dario Viganò, afirmou nesta terça-feira, 15, na Rádio Vaticano, que a conta será inaugurada no sábado com o nome de Franciscus. O pontífice já tem conta no Twitter, em várias línguas, e pode ser seguido pelo endereço: @Pontifex_es / ANSA