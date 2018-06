Para combater homofobia, príncipe William ilustra capa de revista gay

LONDRES – Para se pronunciar contra a homofobia, o príncipe William vai ilustrar a capa de julho da revista Attitude, na primeira vez em que um integrante da realeza britânica é fotografado para uma publicação gay, informou a revista nesta quarta-feira, 15.

William aparece sorrindo perto da manchete “Fazendo História” e da citação “Ninguém deveria ser assediado em razão de sua sexualidade ou qualquer outra razão”. Neto da rainha Elisabeth, ele já havia dito em abril que deseja incentivar uma monarquia mais moderna e relevante.

A revista – que normalmente exibe atletas, modelos e outros astros – disse que o príncipe posou para o ensaio fotográfico depois de se encontrar com o editor e com um grupo de gays e transgêneros no Palácio de Kensington.

William afirma que qualquer pessoa que esteja sendo assediada por sua sexualidade deveria fazer uma denúncia e procurar ajuda. “Não tolere isso, converse com um adulto de confiança, um amigo, um professor, com o Childline… ou algum outro serviço (de assistência) para receber a ajuda de que precisa. Você deveria se orgulhar da pessoa que é, e não tem nada de que se envergonhar”, afirmou.

Segundo a publicação, no mês passado William convidou a revista “a levar integrantes da comunidade LGBT ao Palácio de Kensington para ouvir a respeito de sua experiência com bullying”. /REUTERS