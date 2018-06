Para lembrar: queda do voo MH17 da Malaysia Airlines

Um Boeing 777 da Malaysia Airlines que ia de Amsterdã a Kuala Lumpur caiu no dia 17 de julho de 2014 na Ucrânia, matando todas as 298 pessoas a bordo.

O avião estava a 10 mil metros de altitude e cruzava uma região conflagrada pelo choque entre o Exército ucraniano e milícias separatistas entre as cidades de Donetsk e Luhansk, próximo à fronteira com a Rússia. A queda ocorreu 24 horas depois de Kiev acusar separatistas de ter abatido três aviões militares, todos no leste ucraniano.

Após a queda, companhias aéreas como Air France, British Airways, Lufthansa e a russa Aeroflot, informaram que não sobrevoariam mais o território do leste da Ucrânia.

Atingido aparentemene por um míssil terra-ar, o Boeing se partiu em três grandes pedaços e caiu sobre uma região rural, espalhando fragmentos humanos e pertences pessoais por uma área de dezenas de quilômetros quadrados.

Nos dias que se seguiram, milicianos separatistas, boa parte deles com balaclavas cobrindo os rostos, vestindo roupas militares e portando armamento de guerra, cercaram o local e impediram, em um primeiro momento, o acesso dos inspetores internacionais que colheriam evidências sobre as causas da queda.

O acesso foi mais tarde liberado de forma parcial e sobre uma cena de crime adulterada, o que tornou a investigação muito mais difícil.

Há três meses, o Conselho de Investigação sobre Segurança enviou aos países que participam da apuração sobre a tragédia um relatório parcial sobre as causas do acidente. Entre as evidências coletadas estariam caixas-pretas, fragmentos do avião perfurados pelo explosivo e até fragmentos do míssil encontrados nos corpos das vítimas.

