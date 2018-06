Com o aumento da poluição na França, o transporte público em Paris e nas cidades de Caen e Rouen será gratuito desta sexta-feira, 14, até o domingo 16. A intenção é diminuir o número de carros circulando pelos locais.

Quase 3/4 do país está em estado de alerta pelo o que é considerado o pior nível de poluição desde 2007. Além do metrô, trem e ônibus, usar as bicicletas públicas também será de graça nesse período./ AP