Parlamentar britânico pede demissão após se atrasar dois minutos para sessão

LONDRES – Para qualquer um que já chegou atrasado ao trabalho, um pedido de desculpas normalmente é o suficiente. Mas para um certo parlamentar britânico, já era muito tarde para se desculpar.

Levou menos de 60 segundos para Michael Bates chegar atrasado, pedir desculpas, oferecer sua renúncia e deixar a Câmara dos Lordes na quarta-feira 31.

“Quero oferecer minhas sinceras desculpas à (líder da sessão) Ruth Lister por minha falta de cortesia ao não estar no meu lugar para responder às perguntas dela sobre um assunto muito importante no início da sessão”, disse o ministro de desenvolvimento internacional diante de seus colegas.

