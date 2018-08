Parlamentar indiano se veste de Hitler para protestar no Congresso

ROMA – O parlamentar indiano Naramalli Sivaprasad se vestiu como o líder nazista Adolf Hitler para fazer uma manifestação no Congresso na quinta-feira 9, pedindo mais verbas para a região que representa. Ele escolheu usar o uniforme militar de tom marrom, com uma suástica no braço, e ainda usou um bigode similar ao de Hitler.

Segundo o político, o objetivo era chamar a atenção do Parlamento para enviar mais recursos a Andhra Pradesh, no sul do país. Sivaprasad explicou que a escolha da fantasia foi uma crítica ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para que ele “não siga o exemplo de Hitler”. / ANSA