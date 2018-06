Parlamentares do Aurora Dourada xingam e agridem jornalistas ao deixarem tribunal

ATENAS – A polícia da Grécia libertou nesta terça-feira, 2, três parlamentares do partido de extrema direita Aurora Dourada. Eles foram liberados sob fiança após prestarem depoimento sobre a morte do rapper antifascista Pavlos Fissas, em setembro. Os políticos devem ser julgados por formação de quadrilha, homicídio, agressão e porte ilegal de arma.

Vídeo divulgado no site “4 News” mostra que, assim que foram liberados, os três ofenderam jornalistas que aguardavam do lado de fora do tribunal. Um deles, o deputado Ilias Kasidiaris agrediu um câmera.

Kasidiaris foi solto depois de ter pago uma fiança de 50 mil euros e foi proibido de deixar o país. Ilias Panagiotaros e Nikos Michos foram os outros dois soltos. Um quarto parlamentar, Ioannis Lagos, ainda está preso e também aguarda julgamento.

Assista ao vídeo dos três parlamentares deixando o tribunal: