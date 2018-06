Parlamentares promovem pancadaria em votação de lei no Japão

Parlamentares japoneses protagonizaram uma pancadaria nesta quinta-feira, 17, na discussão de uma lei que prevê autorização, pela primeira vez desde a 2.ª Guerra, de envio de militares do Japão para conflitos no estrangeiro.

O projeto, apresentando pela coligação governista, do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, diz que as alterações são necessárias para enfrentar as ameaças da China e da Coreia do Norte.

Na hora de discutir a lei, os parlamentares de oposição se amontoaram sobre os governistas e tentaram fisicamente impedir a votação e houve muita gritaria. A sessão foi adiada, mas eventualmente a lei deve ser aprovada, uma vez que Abe tem a maioria no Parlamento.