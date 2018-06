Partidários de Berlusconi protestam contra cassação

ROMA – Enquanto o Senado italiano votava a cassação do mandato de senador do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, condenado à prisão por fraude fiscal, partidários do ex-premiê protestavam em frente à casa dele.

Berlusconi foi cassado por 193 votos contra 114 nesta quarta-feira, 27. O ex-premiê perderá seus direitos políticos, mas ainda pode exercer um papel de liderança dentro do partido que criou, Forza Italia.

Antes da votação, Berlusconi fez um discurso para seus partidários, que o receberam com aplausos e cantando o hino do partido: