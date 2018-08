Passageiros filmaram acidente com avião da Aeroméxico; veja

DURANGO, MÉXICO – Pelo menos dois passageiros que estavam a bordo do voo AM 2431 da Aeroméxico, que se acidentou na terça-feira na cidade de Durango, no norte do México, filmaram o exato momento em que o avião tentou, sem sucesso, decolar sob forte chuva. Todas as 103 pessoas a bordo – 99 passageiros e 4 tripulantes – sobreviveram.

De acordo com o relato do iraniano Ramin Parsa, chovia tão forte que o tempo parecia ameaçador pouco antes da decolagem.

“O avião estava tremendo antes mesmo de decolar, então eu sabia que o tempo estava perigoso”, disse Parsa, 32, morador de Los Angeles, nos EUA. “Pensei que teríamos um atraso até que o tempo melhorasse, mas o piloto começou mover o avião.”

“Pensei que ele sabia o que ele estava fazendo. Acho que foi um erro do piloto, ele não deveria ter decolado (naquelas condições)”, acrescentou.

O iraniano disse que em pouco tempo depois do acidente sua janela já estava avermelhada em razão das chamas. Ele relatou que inicialmente teve dificuldades para encontrar uma saída porque a fumaça tomou a cabine da aeronave.

“Imagine colocar cem pessoas em uma sala escura, totalmente escura, cheia de fumaça e com uma pequena porta que todo mundo está tentando passar (ao mesmo tempo)”, disse. “Essa era a situação.”

Outra passageira que também estava no voo AM 2431 e registrou o acidente escreveu em sua conta no Twitter que “ainda não pode acreditar que (…) pode sair andando e apenas com pequenos machucados”.

“Estou mais do que grata a Deus por nos proteger, sem que nada tenha acontecido. Muito obrigado também a todos que entraram em contato comigo”, escreveu Jasmin. Em outra mensagem no Twitter, ela afirmou que “foi o momento mais assustador” de sua vida e que “nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer”.

Enquanto Parsa registrou o acidente pelo lado direito da aeronave, Jasmin gravou as imagens em uma janela do lado esquerdo do aparelho (veja abaixo).

What's crazy is that i was able to capture the moment too. pic.twitter.com/tpVVz1jRlD — Jasmin (@jasminxgg) 1 de agosto de 2018

Crédito: @jasminxgg via Storyful