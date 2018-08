Passageiros registram jovem tentando embarcar com cavalo em trem na Áustria

VIENA – Um passageiro embarcou em um trem na Áustria com um cavalo, de acordo com fotos tiradas por viajantes e postadas nas redes sociais pela própria companhia ferroviária nacional austríaca (ÖBB).

As imagens mostram um jovem com um chapéu de abas largas, que segura o cavalo na plataforma entre dois vagões de passageiros, o que causou surpresa entre eles.

As fotos foram tiradas na estação de trem de Bad Mitterndorf (centro), em uma linha que atravessa os Alpes austríacos, indicou a ÖBB, que inicialmente mencionou a cidade vizinha de Bad Goisern.

A dupla, incomum nos trens, foi identificada pela imprensa austríaca: o cavalo em questão é uma égua chamada ‘Frieda’ e o cavaleiro, Benni.

Eles tentaram entrar em um dos vagões, mas foram impedidos pelo condutor do trem. Depois, a dupla conseguiu entrar no vagão destinado a bicicletas. Curiosos, passageiros registram tudo com fotos e vídeos.

A ÖBB disse que o condutor pediu ao cavaleiro e seu cavalo que deixassem o meio de transporte.

Animais

A companhia ferroviária encarou o assunto com humor, multiplicando no Twitter os jogos de palavras com conotações equinas postadas por usuários. No entanto, expressou seu desejo de que incidentes como este não se repitam.

Apenas animais “pequenos e inofensivos” são permitidos nos trens austríacos. Por exemplo, os cães devem usar focinheiras e pagar entrada, lembrou a ÖBB. A companhia alertou que o transporte de cavalos pode ser perigoso para os passageiros principalmente em razão de manobras mais brucas que poderiam derrubar o animal sobre as pessoas. / Com AFP