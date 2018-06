Patrocínio de empresa israelense faz Scarlett Johansson deixar Oxfam

Vídeo mostra a propaganda da SodaStream sem cortes. Na final do Super Bowl, o comercial será exibido mas editado, sem a fala final da atriz: ‘Desculpa Coca e Pepsi’

A atriz Scarlett Johansson deixou o posto de embaixadora da Oxfam, informou a organização beneficente na quinta-feira 30, após o grupo ter discordado do apoio dado por ela a uma empresa israelense que opera na Cisjordânia.

A estrela de Hollywood se tornou garota-propaganda da fabricante de refrigerantes SodaStream e deve aparecer em um comercial a ser transmitido durante o Super Bowl, a final da liga dos EUA de futebol americano, no domingo.

No entanto, o negócio multimilionário repercutiu mal entre ativistas e grupos humanitários porque a maior fábrica da SodaStream está instalada em um assentamento judeu dentro da Cisjordânia.

A empresa emprega operários tanto palestinos como israelenses e alega que sua fábrica representa um modelo de cooperação pacífica, mas os assentamentos são tidos como ilegais sob a lei internacional e são condenados pela Oxfam, que conduz uma grande operação na região.

Após consultas com Johansson no início da semana, a atriz informou à organização de ajuda humanitária que terminaria a relação com a Oxfam. “A Oxfam aceita a decisão de Scarlett Johansson de se retirar”, disse o grupo em comunicado. “O papel de Johansson em promover a companhia SodaStream é incompatível com seu papel como Embaixadora Global da Oxfam.”

“A Oxfam acredita que os negócios, tais como os da SodaStream, que operam em assentamentos aprofundam a persistente pobreza e negação dos direitos das comunidades palestinas pelas quais trabalhamos para ajudar.”

A controvérsia ocorre em um momento delicado para as negociações de paz mediadas pelos EUA entre Israel e palestinos. Autoridades israelenses temem que caso as negociações falhem, possa ganhar ímpeto um nascente clamor por sanções a Israel e a seus assentamentos.

Em um comunicado citado na mídia norte-americana, o porta-voz de Johansson escreveu que “ela e a Oxfam têm uma divergência fundamental de opinião em relação ao movimento de boicote, desinvestimento e sanções”.

O movimento, apoiado sobretudo por intelectuais e blogueiros em favor causa palestina, incentiva um boicote coletivo a produtos israelenses e questiona a legitimidade do Estado judeu./ REUTERS