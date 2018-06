PERFIL: Raúl Baduel, ex-general e chavista dissidente

Raúl Isaías Baduel, que foi um estreito aliado do presidente Hugo Chávez, morto em março de 2013, distanciou-se do líder bolivariano no final de 2007 por opor-se à proposta de reforma da Constituição.

Baduel sempre atribuiu sua prisão ao fato de ter passado de estreito colaborador de Chávez a um de seus mais ferrenhos críticos. O general da reserva foi preso em 2009 e condenado um ano depois por um tribunal militar por responsabilidade nos delitos de desvio de fundos públicos, atuar contra o decoro militar e abusar da autoridade durante sua gestão como ministro da Defesa, entre 2006 e 2007.

O general ganhou prestígio após liderar o movimento militar que permitiu o retorno de Chávez ao governo após o fracassado golpe de abril de 2002. Mas em 2010 firmou com outros ex-aliados de Chávez um texto nos jornais venezuelanos pedindo a renúncia do presidente, sob o argumento de que suas promessas de campanha, em 1999, “já não o legitimavam”. Seus companheiros militares, que se mantiveram leais ao chavismo, o declararam “traidor”.