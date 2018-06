Perguntas e Respostas: Arma estava na bagagem

2. Foi um ataque terrorista?

Até a noite de ontem, ainda não havia informações sobre a motivação. O xerife do Condado de Broward, Scott Israel, afirmou que ainda era “muito cedo” para falar sobre a possibilidade de terrorismo.

3. Qual havia sido o último ataque em um aeroporto dos EUA?

Em 2013, o mecânico desempregado Paul Anthony Ciancia abriu fogo contra agentes de segurança no aeroporto de Los Angeles, na Califórnia, matando um deles e ferindo outros três. Ciancia chamou os agentes de “porcos”. Segundo a família, ele havia falado de suicídio dias antes. Ele está preso e aguarda julgamento.

4. O número de massacres tem aumentado nos EUA?

Segundo um relatório divulgado pelo FBI com dados de 2000 a 2013, os casos são cada vez mais frequentes. Nos primeiros 7 anos do estudo, a média era de 6,4 incidentes por ano. Nos últimos 7 anos, o número saltou para 16,4. Segundo o instituto Gallup, o número de americanos que defende maior rigor nas leis para compra e venda de armas tem aumentado, mas as votações no Congresso não avançam.