Perguntas e respostas: venda de maconha no Uruguai

1.

Será permitido fumar em local público?

É proibido fumar em locais públicos fechados, ambientes de trabalho, táxis, ônibus e espaços abertos vinculados a instituições de saúde, ensino ou esportivas

2.

Quanta maconha cada pessoa poderá comprar?

Uma vez comprovada a identidade do consumidor mediante biometria, cada pessoa poderá comprar até 10 gramas por semana

3.

Turistas podem comprar?

Apenas uruguaios ou estrangeiros residentes no país com moradia comprovada podem comprar a droga.

4.

Onde será vendida a maconha?

Nas 16 farmácias autorizadas pelo governo.

5.

As farmácias ficam todas em Montevidéu? Haverá expansão para o centro do país?

A localização das 16 farmácias nas quais serão vendidas as drogas serão conhecidas hoje, mas especula-se que a maioria ficará na grande Montevidéu, com algumas em cidades mais afastadas, como Punta del Este.

6.

O preço será tabelado?

Cada cinco gramas da droga tem um preço tabelado de 187 pesos – o equivalente a R$ 21 – no mercado negro o preço da maconha é similar, mas sua qualidade é inferior, segundo usuários

7.

Será permitido dirigir sob influência de maconha?

Não, todo condutor flagrado nessas condições será punido.

8.

É permitido fumar em locais do trabalho?

Não, o uso da droga durante a jornada laboral está proibido.

9.

Poderá ter publicidade?

Toda forma de publicidade, direta ou indireta, é proibida em qualquer meio de comunicação interna ou externa

10.

Quem vai produzir?

Duas empresas privadas foram selecionadas em licitações públicas

11.

Está clara a margem de lucro das companhias? O Estado lucra quanto em impostos?

Ainda não há uma previsão

12.

Com essa etapa se esgota a implementação da venda de maconha?

Ainda há uma série de regulamentações para ser concluídas, como o uso para fins medicinais, por exemplo.

13.

Qual a diferença da lei uruguaia para outras no mundo?

O Uruguai é o único país no qual a produção e a venda da droga é controlada pelo Estado.