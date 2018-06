Perguntas & Respostas: A fúria dos iranianos

1. Como os protestos começaram?

Começaram na quinta-feira, em Meshad, reduto do clérigo Ebrahim Raisi, rival do presidente do Irã, Hassan Rohani. Analistas dizem que as manifestações começaram com os conservadores tentando pressionar Rohani, mas que logo se espalharam e escaparam do controle

2. O que os manifestantes querem?

No inicio, os manifestantes se queixavam da crise econômica – irritados com um aumento de 40% no preço dos ovos e do frango. Agora, muitos criticam abertamente o presidente Rohani, o aiatolá Ali Khamenei e há até os que defendem o xá Reza Pahlevi, deposto em 1979

3. Quem lidera os protestos?

Não há liderança centralizada, o que dificulta a repressão. Apesar da falta de um líder, o jornalista Roohallah Zam, que vive no exílio, é considerado um dos maiores incentivadores, por meio do aplicativo Telegram

4. Como o governo respondeu?

O governo derrubou o Telegram e o Instagram – Facebook e Twitter já haviam sido banidos. O policiamento foi reforçado nas ruas. Rohani acenou com tolerância aos protestos, mas outras autoridades ameaçam endurecer a repressão