Plateia de show de música vê meteorito sobre o céu da Argentina; assista ao vídeo

Um meteorito que caiu na noite de domingo no norte da Argentina foi visto durante um show de música folclórica da banda Los Tekis. O fenômeno foi registrado em vídeo. Segundo astrônomos argentinos, o meteorito, que tinha cerca de 45 centímetros de diâmetro se desintegrou em contato com a atmosfera, também foi visto em outras províncias, como Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Tucumán e Catamarca.

O coordenador da área de Astronomia do Planetário de Buenos Aires, Mariano Ribas, afirmou que o meteorito tem semelhanças com o que caiu na Rússia e deixou mais de mil feridos em fevereiro. “A origem é semelhante, mas esse foi muito inferior àquele, ainda que daquela vez, pela força do impacto, só foi possível resgatar poucos fragmentos do meteorito”, disse o cientista ao jornal “Clarín”.