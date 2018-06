Playlist de férias de Obama reúne canções Billie Holiday, Nina Simone e Caetano Veloso

NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS – O presidente Barack Obama divulgou a lista das músicas que está ouvindo durante suas férias em Martha’s Vineyard, Massachusetts. A seleção vai do rock independente a clássicos americanos, passando por rappers e até mesmo Caetano Veloso.

Pelo segundo ano consecutivo, Obama divulgou as canções que escolheu no Spotify. Muitos dos grandes clássicos da música americana, como Billie Holiday, Nina Simone, Miles Davis e inclusive The Beach Boys, permanecem na lista.

A seleção deste ano reúne “Elevator Operator”, da australiana Courtney Barnett, e “Home”, de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Estes últimos foram fervorosos partidários do pré-candidato democrata Bernie Sanders, que acabou derrotado por Hillary Clinton.

Obama vai ouvir temas engajados como “Forever Begins” do rapper Common, que aborda a luta pelos direitos civis e a violência provocada pelo uso generalizado das armas de fogo.

“Criminal”, de Fiona Apple, canção considerada feminista e que evoca a fragilidade masculina ante a sexualidade feminina, também foi selecionada. O presidente extrapola fronteiras com Caetano Veloso, ao selecionar “Cucurrucucu Paloma”.

A lista ainda conta com canções do francês Manu Chao, da estrela pop Janet Jackson, da sensação do R&B D’Angelo, da cantora soul Janelle Monae e Gary Clark Jr., que canta rock e blues. / AFP

Veja a seleção do presidente para o dia:

Veja a seleção do presidente para a noite: